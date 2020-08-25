В Татарстане задержали членов банды, заработавших на обналичивании 132 млн рублей

В Татарстане полицейские задержали 13 человек, которые обналичивали деньги, вели бухучет и оказывали финансовые услуги для подконтрольных фирм. Они заработали более 132 млн рублей.

Полицейские установили, что злоумышленники открывали в банках Татарстана расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, снимали наличные со счетов и проводили их инкассацию.

Также они вели общий бухгалтерский учет, подбирали клиентов,управляли расчетными счетами подконтрольных фирм и обналичивали денежные средства.

По предварительным данным, теневые финансисты заработали более 132 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 10%.

Следователь следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества» (1 и 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 УК РФ).

Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемых и в шести офисах. Там они обнаружили и изъяли денежные средства, учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, банковские карты, печати различных организаций, а также черновые записи, жесткие диски с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении семи задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим — домашний арест, троим — запрет определенных действий, сообщила пресс-служба МВД РФ.