В казанском Кремле прошел традиционный прием семей от четы Миннихановых

Фото: пресс-служба президента РТ

В казанском Кремле состоялся торжественный прием от имени президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

На ставшем традиционным празднике собралось 48 семей, представляющих все муниципальные районы и городские округа Татарстана. Половина из них — многодетные. Все пары состоялись и как любящие супруги, родители, и признанные профессионалы в своих отраслях.

Сегодня пять семей получили награды. Рустам Минниханов вручил медаль «Ана даны — Материнская слава» мамам, у которых по пять детей: Земфире Погосян из Азнакаевского района, Фанзиле Гильфановой из Кукморского района и Ирине Исмендеевой из Черемшанского. Награды удостоилась и самая многодетная мама — Лариса Толпеева из Набережных Челнов, у нее 13 детей.

Минниханов поблагодарил семьи и пожелал им любви, благополучия, добра и здоровья: «Семья — основа всего».

Ранее уже сообщалось, что пройдет торжественный прием от имени президента республики и его супруги в честь лучших семей Татарстана. Из республиканского бюджета на это направили 4,1 миллиона рублей.

