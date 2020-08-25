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Сегодня в Казани запустится китайский сервис такси DiDi

10:12, 25.08.2020
Сегодня в Казани запустится китайский сервис такси DiDi
Фото: tida.tatarstan.ru

Китайский сервис для заказа такси международной компании DiDi Chuxing начинает работу в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиционного развития Татарстана.

«Ко дню Республики Татарстан в Казани запускает свой сервис для заказа такси международная компания DiDi Chuxing. В связи с этим с сегодняшнего дня на дорогах Казани начнут работать оранжевые машины сервиса DiDi», — приводит ТАСС слова пресс-службы АИС.

Ранее глава АИР Талия Минуллина сообщила, что церемония запуска китайского агрегатора такси DiDi пройдет 30 августа, в День республики.

Напомним, что в Казани центр подключения водителей к DiDi заработал 27 июля.

Бизнес Татарстан
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