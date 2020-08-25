Правительство России снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Ранее ставка по образовательному кредиту превышала 8%. Новый процент распространяется также на займы, полученные до вступления постановления в силу. Для этого надо подать соответствующее заявление в банк.

С 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения увеличен льготный период, когда не нужно платить по основному долгу. Общий срок погашения образовательного кредита увеличен с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что уменьшает размер ежемесячных платежей.

Напомним, что образовательные кредиты в России возобновились с 1 августа 2019 после двухлетнего перерыва.