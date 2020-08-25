Телефонные террористы, которые «минировали» суды Казани, озвучили свои требования

Фото: пресс-служба Вахитовского райсуда Казани

Телефонные террористы, которые рассылали сообщения о минировании зданий, озвучили свои требования. Они требуют, чтобы российский бизнесмен Константин Малофеев перечислил биткоины.

Требования пришли на электронную почту «Реального времени».

«Сообщения о минировании по всей стране будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», — написал автор угроз и приложил адрес биржи.

В ноябре 2019 года неизвестные потребовали от главы группы «Царьград» выплатить им 120 биткоинов, написав, что, если требования не будут выполнены, «города вздрогнут от ложных заминирований». Малофеев, получив угрозы, заявил на неизвестных в ФСБ, сообщал РБК.



Напомним, в Казани и еще ряде городов России прошла волна ложных минирований. Аноним сообщил, что заминированы здания нескольких судов, а также пять торговых центров в городе. Письмо пришло на электронный адрес суда.

