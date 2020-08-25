Пострадавшие вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» получат еще по 300 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пострадавшие вкладчики татарстанских банков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» с 1 сентября получат выплаты в размере 300 тысяч рублей. Об этом стало известно на совещании, которое провел президент республики Рустам Минниханов.



Республиканский фонд поддержки разработал концепцию, согласно которой проведены шесть этапов оказания помощи. 6 101 заявителю уже выплатили в общей сумме порядка 2 млрд рублей. 55% (3 617) лиц в полном объеме получили некогда потерянные средства. С введением новых мер поддержки количество таких вкладчиков возрастет до 68%.



Ранее Арбитражный суд Татарстана принял решение продлить еще на полгода процедуру банкротства «Татфондбанка». Новое заседание по вопросу признания банка несостоятельным назначено на 14 января 2021 года. «Татфондбанк» был обанкрочен.