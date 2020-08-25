Пострадавшие вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» получат еще по 300 тысяч рублей
Пострадавшие вкладчики татарстанских банков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» с 1 сентября получат выплаты в размере 300 тысяч рублей. Об этом стало известно на совещании, которое провел президент республики Рустам Минниханов.
Республиканский фонд поддержки разработал концепцию, согласно которой проведены шесть этапов оказания помощи. 6 101 заявителю уже выплатили в общей сумме порядка 2 млрд рублей. 55% (3 617) лиц в полном объеме получили некогда потерянные средства. С введением новых мер поддержки количество таких вкладчиков возрастет до 68%.
Ранее Арбитражный суд Татарстана принял решение продлить еще на полгода процедуру банкротства «Татфондбанка». Новое заседание по вопросу признания банка несостоятельным назначено на 14 января 2021 года. «Татфондбанк» был обанкрочен.ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым