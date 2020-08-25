Путин поручил разобраться с работой коллекторов

Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль коллекторские организации, поскольку иногда их действия переходят границы.

Глава государства поручил представить предложения по урегулированию деятельности подконтрольных и неподконтрольных ФССП коллекторских организаций: «Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы».

Аристов сообщил, что в ближайшие сроки ведомство постарается завершить эту работу, также дополнительно ФССП представит предложения по дополнительной численности и дополнительному финансированию, передает «РИА Новости».

В январе депутаты Госдумы предложили запретить коллекторов.