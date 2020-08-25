Сохранению национальной идентичности татар утвердили бюджет и KPI

По 100 млн рублей ежегодно

Новая госпрограмма «Сохранение национальной идентичности татарского народа» с горизонтом планирования до 2023 года официально утверждена постановлением премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. В документе подробно описаны целевые показатели и бюджет — выяснилось, что за четыре года на программу потратят 420,1 млн рублей.

Программа заменяет аналогичную, принятую еще в 2013 году — как недавно рассказывал на заседании Комиссии по сохранению и развитию татарского языка вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, в рамках предыдущей программы на цели сохранения национальной идентичности выделялось ежегодно до 32 млн рублей, теперь же будет выделяться по 100 млн рублей. Как мы видим, почти по 100 млн рублей на программу планируется тратить ежегодно, причем в 2021 и в 2022 годах — даже побольше, около 110 млн рублей.

Отмечается, что финансировать программу будут из бюджета республики, но объемы могут корректироваться с учетом возможностей казны. Кроме того, не исключается привлечение средств муниципальных бюджетов и внебюджетных денег.

Документ также устанавливает основные целевые показатели программы:

увеличение доли регионов, принимающих участие в реализации мероприятий программы до 60% от всех субъектов РФ;

увеличение количества «изученных, введенных в оборот и популяризованных объектов материального и нематериального наследия татар» более чем в три раза по сравнению с 2020 годом (для сравнения, сейчас таких объектов, согласно документу, — 616);

разработка учебных программ и комплексов по изучению родного языка и культуры — до 86 единиц;

Фото Максима Платонова

долю мероприятий, направленных на «повышение интеллектуального потенциала», намерены довести до 70%, а мероприятий программы в формате медиапроектов — до 50%;

программа пойдет и за пределы Татарстана: она должна охватить не менее 49% «исследованных регионов с сохраненными населенными пунктами компактного проживания татар», а в целом в мероприятиях программы должны участвовать до 60% от всех регионов России;

в музеи должно поступить до 4 тысяч артефактов, посвященных истории и культуре татар, проживающих за пределами республики.

Фото Максима Платонова

Ответственным за реализацию программы станет Министерство культуры Татарстана.

Что угрожает татарской идентичности: ассимиляция, глобализация и псевдонаука

В преамбуле к программе отмечается, что прошлая программа принесла определенные плоды: говорится, например, о результатах археологических исследований и о популярности крупных мероприятий — вроде снискавшего всероссийскую и международную славу Сабантуя, а также Всемирном форуме татарской молодежи, Всероссийском съезде учителей татарского языка, конкурсе красоты «Татар кызы» и многом другом. Упоминается также рост посещаемости электронной школьной энциклопедии «Татар иле» (рост посещаемости в 2019 году — 60%, но абсолютные числа не упоминаются) и проект по дистанционному обучению татарскому языку «Ана теле» — там зарегистрировано уже свыше 20 тысяч пользователей.

Однако, пишут авторы программы, угрозы татарской идентичности все еще сохраняются, а именно:

угроза языковой ассимиляции в условиях доминирования культуры мировых языков;

ограничение возможностей культурной самореализации за пределами регионов;

культурная глобализация повседневной жизни;

«широкое распространение псевдонаучных теорий» о происхождении татар;

недостаточная системность и согласованность действий государства по развитию культурного потенциала татарского народа, в особенности — татарской молодежи.

Научные исследования и экранизации татарских классиков

Всего программа предусматривает 70 различных мероприятий по четырем направлением: историческое наследие, сохранение и развитие родного языка, укрепление интеллектуального потенциала и формирование татарской коммуникативной структуры.

Что касается исторического наследия, то, наряду с Минкультом республики, а также республиканским Министерством образования, флагманом станет также Академия наук Татарстана и ее подразделения — Институт археологии и Институт языка, литературы и искусства. Институт им. Марджани упоминается лишь в связи с одним мероприятием.

В рамках этого направления планируется целый ряд различных научных исследований, в том числе экспедиций (не менее четырех ежегодно). Также сюда входит и проведение различных культурных мероприятий — по популяризации татарских народных промыслов, фольклорного наследия, и, естественно, содействие в организации Сабантуев в регионах.

Кроме того, в рамках этого же направления проходят, например, разработка туристических маршрутов по татарским населенным пунктам (за это будет отвечать Госкомитет Татарстана по туризму), а также экранизация произведений классиков татарской литературы (не менее двух отснятых серий ежегодно).

Фото Ильи Репина

Мероприятия по сохранению и развитию татарского языка, культуры и традиций можно условно поделить на две части. В рамках первой будет вестись разработка ученых комплексов, закупка и издание учебников и методических пособий (причем не только для Татарстана, но и для других регионов), а также поддержка того самого проекта по изучению татарского «Ана теле».

Вторая же часть — событийная. В нее входят, например, проведение Дней татарской культуры и схожих мероприятий в России и за рубежом, Всероссийский телевизионный конкурс татарского народного танца «Апипа», конкурс театральных коллективов «Идель-йорт», организация международных форумов татарской молодежи и Международного фестиваля татарского фольклора «Тугэрэк уен».

Популярные фестивали и гранты на 10 млн рублей

Укрепление интеллектуального и исследовательского потенциала также удивляет разнообразием мероприятий. В рамках этого направления, например, будут присуждать премию имени известного татарского певца Ильгама Шакирова, об учреждении которой стало известно накануне. Сюда же попадают уже существующие и популярные мероприятия вроде фестиваля городской культуры Jadidfest и фестиваля татарского дизайна «Сенной базар» («Печән базары»), а также конкурс красоты «Татар кызы» и многие другие.

Вместе с тем есть и мероприятия неразвлекательного характера. В их числе ежегодная акция «Татарча диктант», Всемирный форум татарских ученых и Всероссийский съезд учителей татарского языка, а также Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Кроме того, в рамках этого направления будут распределяться гранты на поддержку общественных организаций в регионах — на эти гранты ежегодно будет выделяться по 10 млн рублей. Также сюда заложены социологические исследования по вопросам национальной идентичности татарского народа в 2021—2022 гг. и стажировки докторантов, изучающих проблемы татароведения.

Направление развития татарской информационной инфраструктуры — самое малочисленное по мероприятиям, всего восемь, которые в основном связаны с изданием научной и справочной литературы. Также в рамках этого направления запланированы «цифровизация» Татарской энциклопедии и создание электронного Фонда татарского фольклора.

Александр Артемьев