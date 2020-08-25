Новости общества

12:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирус

12:32, 25.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирусную инфекцию, как это делают в Москве. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас такие меры применяться не будут, мы пока не считаем это нужным. Мы пока к этому не склоняемся. А то, что привить против гриппа их надо будет, — это да», — ответила спикер на вопрос журналиста.

Ранее Авдонина заявила, что откладывать учебный год на октябрь не имеет смысла.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также