В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирус

В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирусную инфекцию, как это делают в Москве. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас такие меры применяться не будут, мы пока не считаем это нужным. Мы пока к этому не склоняемся. А то, что привить против гриппа их надо будет, — это да», — ответила спикер на вопрос журналиста.

Ранее Авдонина заявила, что откладывать учебный год на октябрь не имеет смысла.

