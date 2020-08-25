Марат Садыков: «Мы видим определенную миграцию медработников, но едут и наоборот, к нам»

До окраин доехали, новые машины приехали



О новом оборудовании поликлиник и ФАПов, усилиях по обеспечению первичных медучреждений квалифицированными кадрами и особенностях работы медиков в «постковидную» эру говорил сегодня на брифинге министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков в рамках отчета о реализации национального проекта «Здоровье» в республике.

Министр кратко отчитался о достижениях — сообщил, что модернизация первичного звена в татарстанской медицине началась с 2012 года, и с тех пор только фельдшерско-акушерских пунктов отремонтировано более 2600 и построено новых более 500. Марат Садыков также напомнил об успехах нового — прошлогоднего — проекта «Мобильная поликлиника» которым в прошлом году было охвачено более 30 тысяч жителей республики (в 2020-м продолжению помешала пандемия коронавируса). «1200 человек были направлены для оказания высокотехнологичной помощи», — напомнил министр результаты обследования населения «передвижками».

А еще, сообщил он, с получением в 2019-2020 гг. очередной партии машин скорой помощи — 291 машины — все медучреждения Татарстана, оказывающие населению экстренную помощь, оказались полностью укомплектованы современными автомобилями.

Если хочешь быть здоров — прививайся!

В ходе выступления, а потом отвечая на вопросы, министр не раз напомнил о том, что «коронавирус никуда не делся». Именно потому, что жить, работать, учиться и лечиться теперь всегда предстоит с оглядкой на опасность заражения COVID-19, в этом году рано не только заговорили, а уже приступили к вакцинации. Разумеется, речь не идет о вакцине от коронавируса, а о классической противогриппозной.

Прививку от гриппа, сказал Марат Садыков, должны получить 60 % населения республики, и из этих пациентов 70 % относящиеся к группам риска — от врачей и учителей до пенсионеров.

Еще одна озвученная сегодня новость, о которой «Реальное время» узнало еще в начале июля — закупка 23 тысяч доз пневмококковой вакцины — также для группы риска. Приобрели ее в рамках закупки на выделенные правительством республики на вакцинацию от коклюша, менингококка, пневмококка и ветряной оспы деньги — общая стоимость всех вакцин составила 60 млн. В первую очередь прививки от пневмококка сделают людям старшего поколения, и Минздрав планирует проводить эту работу с привлечением учреждений соцзащиты.

А целесообразно ли тестировать?

На вопросы журналистов о самом коронавирусе, вернее, о тестировании на коронавирус, министр отвечал довольно взвешенно. Представители СМИ напомнили о том, что в Москве проводится массовое бесплатное тестирование населения на COVID-19 и поинтересовались — а какие планы у нас?

Марат Садыков сказал, что для массового обследования на антитела к COVID-19 в республике были закуплены 50 тысяч тестов, и результаты этого обследования будут известны к 15 сентября. И дал понять, что бесплатно тестировать всех пациентов, у которых появляются симптомы, похожие на симптомы коронавирусной инфекции вряд ли будут: тратить тест-системы в министерстве намерены с оглядкой на «целесообразность проверки».

Немедикам — как медикам

По просьбе журналистов министр разъяснил суть недавно подписанного премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным постановления о назначении выплат медицинским работникам с немедицинским высшим образованием:

— При назначении выплат получилось так, что младший медицинский персонал, который не был проучен и не имел сертификатов медработников, был выведен и шел, как «прочие работники». А Правительство Республики Татарстан и Правительство Российской Федерации приняли решение, согласно которому этому контингенту также будут выплачиваться деньги за работу в «красной» зоне. Это, например, инженерные и другие работники.

Марат Садыков уточнил, что работники со средним специальным образованием выплаты получают изначально, поэтому речь в постановлении идет лишь о тех, кто имеет высшее, но «непрофильное» образование.

Где в республике не хватает врачей

На вопрос «Реального времени», сколько врачей и каких специальностей не хватает сегодня в республике и в каких поликлиниках, городах, районах эта проблема наиболее остра, Марат Садыков ответил, что ситуация в разных районах республики постоянно меняется, к примеру, в одних районах население убыло, а штатное расписание в поликлинике осталось прежним, а в других при неизменном штатном расписании пациентов стало значительно больше. В качестве примера он привел Пестречинский район, где после введения в эксплуатацию жилкомплекса «Царево» население выросло сразу на 16 тысяч человек.



— Есть такой показатель — обеспеченность на 10 тысяч населения, — напомнил министр. — Так вот, в государственных учреждениях этот показатель составляет у нас сегодня 31, а к 2024 году мы должны достигнуть обеспеченность врачами в 34-36 на 10 тысяч населения. Однако в республике очень много лечебных учреждений частной формы собственности, которые участвуют в оказании медицинских услуг по госзаказу. Также много ведомственных учреждений. С их учетом укомплектованность врачами в Татарстане соответствует той, которая обозначена на 2024 год.

Врачи уезжают из Татарстана и в Татарстан

По словам министра, в ведомстве осознают риски оттока медицинских специалистов из республики в крупные агломерации — в первую очередь в Москву и Московскую область, в первую очередь, из-за более высокой заработной платы:

— На сегодняшний момент мы видим определенную миграцию, но едут и наоборот, к нам, в основном из близлежащих субъектов Российской Федерации, из ПФО. К нам перешли 32 врача и 12 фельдшеров, а утечка была — три врача переехали в Московскую область и два фельдшера в другие субъекты ПФО. В основном, к нам переезжают диагносты, специалисты по лучевой терапии — после модернизации медучреждений.

Также Марат Садыков рассказал, что в районы республики по различным программам, направленным на снижение дефицита кадров в медицинских учреждениях первичного звена, в 2012—2019 гг. удалось привлечь 629 врачей и 136 фельдшеров. В 2020 году по программе «Земский доктор» и другим программам предполагается принять на работу еще 95 врачей и 12 фельдшеров. Немаловажным фактором в вопросе привлечения врачей на бюджетные ставки он считает и жилье: медикам, напомнил министр, выделено 100 квартир в сдающемся в конце 2020 года новом доме на Оренбургском тракте.

— В 2020 году в два раза увеличился прием на медицинские специальности в Казанском федеральном университете, — сообщил Марат Садыков. — Около 400 будущих наших врачей с 1 сентября приступят к учебе.

Инна Серова