В Башкирии проверят законность вырубки деревьев и данные об избиении главой района защитников Куштау

В Башкирии правоохранительные органы проверяют правомочность вырубки деревьев на шихане Куштау, которую начала «Башкирская содовая компания» (БСК) во время проведения геологоразведки. Об этом сообщил и.о. министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

По словам Фазылова, Минлесхоз направил в правоохранительные органы все материалы, говорящие о том, что вырубка была незаконной. Последующую оценку должны дать силовики, передает ТАСС.

Также, по сообщению «РИА Новости», прокуратура Башкирии организовала проверку по обращению редакций СМИ о том, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов участвовал в избиении защитников шихана Куштау и лично громил палаточный городок.



Напомним, что противостояние защитников шиханов и представителей «Башкирской содовой компании» вызвало широкий общественный резонанс. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработки горы не будет, и попросил признать Куштау особо охраняемой территорией. В свою очередь акционер и член совета директоров «Башкирской содовой компании» Альберт Харисов рассказал, что без участия государства в вопросе разработки горы не принималось ни одного решения.

