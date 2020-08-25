Тихановская заявила о начале «мирной революции» в Белоруссии

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с депутатами Европарламента заявила, что в стране началась «мирная революция».

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», — передает «РИА Новости» ее слова.

Эта революция «ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская», это борьба народа за право выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу, заявила Тихановская.

Ранее она сообщила, что не будет выдвигаться кандидатом на пост президента, если в стране проведут новые выборы.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, которые поначалу перерастали в столкновения с силовиками. Демонстранты не согласны с итогами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Спустя время в Минске и других городах республики стартовала крупная забастовка, в которой участвуют рабочие многих предприятий: «Беларуськалия», Белорусского металлургического завода, БЕЛАЗа, Минского завода колесных тягачей. В прошедшее воскресенье несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста.

