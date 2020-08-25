Альберт Каримов: «За последние четыре года это худшее наше полугодие, по которому ушли в «минус»

Отгрузили меньше, но старт был хороший

Сегодня в кабмине Татарстана руководство республики рассмотрело итоги работы промышленности и поступления в бюджет Татарстана за семь месяцев этого года. Президент республики Рустам Минниханов отметил основные показатели.

Объем валового продукта составил 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс промпроизводства — 98,2%.

Произошло снижение нефтедобычи на 10,8%, спад в нефтехимии составил 4,9%, в машиностроении — 9,4%.

При этом глава республики заметил, что рост показателей в нефтепереработке оказался на уровне 13,9%, в пищевой промышленности — 18%, а по обрабатывающей промышленности он равен 5,2%. Объем строительных работ за этот год — 99,2% к прошлому году, оборот розничной торговли — 92%.

Рустам Минниханов обратил внимание на существенное сокращение поступлений в республиканский бюджет — на 20,3%, или 34,2 млрд рублей, всего за семь месяцев поступления составили 134 млрд рублей. Налог на прибыль упал почти в два раза, на 30 млрд рублей.

Рустам Минниханов обратил внимание на существенное сокращение поступлений в республиканский бюджет — на 20,3%, или 34,2 млрд рублей. Фото tatarstan.ru

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов подробно разобрал показатели разных отраслей.

Республика отгрузила продукции за семь месяцев на 1,46 трлн рублей, что ниже на 10,5% к уровню прошлого года. Министр заметил, что Татарстан откатился на уровень 2018 года.

По словам спикера, потребление газа и электроэнергии упало на 18—19%, снизился розничный оборот.

Объем интернет-торговли возрос более чем в 3 раза. В первом полугодии 2019-го e-commerce составлял в рознице 1% — около 5 млрд рублей, а в этом году — вырос до 3,6%, или 15 млрд рублей.

Экспорт республики снизился с 6,1 млрд долларов в первом полугодии 2019-го до 4,5 млрд долларов в нынешнем году. «Понятно, было закрытие границ, что стало одной из причин снижения в том числе и экспорта нефти», — заметил Альберт Каримов. По его словам, в целом несырьевой и неэнергетический экспорт тоже снизился, хотя не так значительно.

«За последние как минимум четыре года — это худшее наше полугодие, по которому ушли в «минус». Но был хороший старт в январе — феврале — 103—106%. Снижение пошло в апреле — мае. С июня видим некоторую картину оживления, поэтому за семь месяцев индекс промпроизводства составил 98,2%», — объяснил докладчик.

Больше других пострадала нефтедобыча. Ситуацию усугубляет международное соглашение и ограничение нефтедобычи по ОПЕК+, а также катастрофическое падение цен на нефть. Фото teknoblog.ru

Самая пострадавшая — нефтедобыча

Однако внутри отраслей картина неоднозначная. Больше других пострадала нефтедобыча. Ситуацию усугубляет международное соглашение и ограничение нефтедобычи по ОПЕК +, а также катастрофическое падение цен на нефть, констатировал Каримов.

По предварительной оценке, в этом году в Татарстане будет добыто 31,7 млн тонн нефти, что, по замечанию спикера, ниже уровня предыдущих лет, когда в среднем выходили на 36 млн тонн. Объемы отгрузки нефти в рублях откатились до уровня 2016 года.

«Идет некоторое восстановление цены, но объем добываемой нефти не растет и составляет около 80% из-за ограничений, которые наложены на Россию», — подчеркнул руководитель ведомства.

В нефтепереработке он видит более позитивную картину и даже отметил рост объемов. Общий выпуск продукции по плану 18,2 млн тонн превысит прошлогодний, который составил 17,4 млн тонн.

Хотя падение в этом секторе после кризиса еще наблюдается, компании пытаются его сдержать. По итогам полугодия индекс промпроизводства в нефтепереработке составил 116%, в первую очередь за счет бурного роста в первом квартале, отметил Каримов.

Как он сообщил, падение показателей в химической промышленности до уровня ниже 2018 года связано с падением уровня мировых цен. Однако внутри отрасли идет восстановление спроса.

Каримов назвал позитивной ситуацию в переработке полимеров, в том числе в производстве резинотехнических изделий, а также шин. Фото shinakama.tatneft.ru

Кто нашел новые ниши — в выигрыше от пандемии

Каримов назвал позитивной ситуацию в переработке полимеров, в том числе в производстве резинотехнических изделий, а также шин, производство которых выросло на 111%: в феврале скачок в 173% показало предприятие «Нижнекамскшина», после того как восстановило объемы на фоне падения прошлого года.

В машиностроении непростая ситуация наблюдается с 2018 года. К сожалению, она усилилась в апреле — мае, с июня идет восстановительный рост, по итогам июля сегмент показал рост объемов 115%, — отгрузили продукции на 280 млрд рублей, отметил министр. Основную прибавку дал КАМАЗ. Несмотря на закрытые границы, часть предприятий смогли воспользоваться мерами поддержки, нарастили объемы за счет адаптации под новые потребности рынка, новых ниш. Некоторые наладили производство защитных костюмов, респираторов, тестов, рециркуляторов.

В деревообработке руководитель ведомства отметил две тенденции: в выигрыше от пандемии, по его словам, оказались компании по переработке бумаги, производству картона. Пострадавшая часть — производство древесины и мебели. Но сейчас в целом происходит стабилизация, спрос возвращается.

Ажиотажный спрос на медицинские препараты и изделия показал рост на 40%. К концу года сегмент будет стагнировать, прогнозирует министр. Он отметил восстановление отложенного спроса на продукцию легкой промышленности.

«Важно, что удалось не допустить существенных сокращений, сохранили свои коллективы», — отметил Альберт Каримов. При этом он отметил, что этот факт при падении показателей производства влияет на другой показатель — сальдированный результат, который за первое полугодие составил 47 млрд рублей и сократился практически на три четверти по сравнению с прошлым годом (около 200 млрд рублей). «А это — важнейший источник прибыли, исполнения республиканского бюджета, источник для дальнейших инвестиций», — напомнил министр.

Несмотря на закрытые границы, часть предприятий нарастили объемы за счет адаптации под новые потребности рынка, новых ниш. Некоторые наладили производство защитных костюмов, респираторов, тестов, рециркуляторов. Фото nabchelny.ru

По прогнозам, бюджет недосчитает около 50 миллиардов

Министр финансов Радик Гайзатуллин сегодня сообщил, что основная доля в бюджете приходится на налог на прибыль — 36,5%, и именно этот показатель значительно снизился: с 63,6 млрд рублей (в прошлом году) до 33,7 млрд рублей в этом году.

На долю крупных налогоплательщиков приходится 85,6%, или 25,6 млрд рублей, от общего объема лишения налога, отметил министр финансов. Отклонение от плана по прочим предприятиям составило 14,4%, или 4,3 млрд рублей.

Наиболее серьезные снижения показателей по налогу на прибыль у нефтяных компаний добычи — на 19 млрд рублей, или 67%.

К концу года отставание по сбору налога на прибыль, возможно, составит порядка 44 млрд рублей от прогнозного значения, предположил Радик Гайзатуллин.

Налог на доход с физлиц по прогнозу оценивается в размере 76,8 млрд рублей до конца года со снижением на 5,4 млрд рублей, или на 6,6%

Поступления в консолидированный бюджет по всем видам налогов оцениваются в 231 млрд рублей при плане 279 млрд рублей. Падение предполагается на уровне почти 49 млрд рублей.

К концу года отставание по сбору налога на прибыль, возможно, составит порядка 44 млрд рублей от прогнозного значения, предположил Радик Гайзатуллин

Системообразующим тоже непросто получить поддержку

Альберт Каримов рассказал о 63 федеральных антикризисных мерах, частью воспользовались предприятия в Татарстане.

Системообразующим предприятиям предоставили льготный кредит на пополнение оборотных средств, промышленные компании получили 5 млрд рублей, всего предприятия в Татарстане — 7 млрд рублей. По программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» в республику направили кредитов под 1% на 150 млн рублей — сейчас эту поддержку получают те, кто выпускает лекарственные средства.

Девять предприятий получили 382 млн рублей под 2% годовых по программе кредитования на возобновление деятельности.

Действенными инструментами, стимулирующие спрос, воспользовались почти все производства автопрома в республике, сообщил спикер. По его словам, продолжается самая полезная для экспортеров компенсация — до 80% затрат на поставку продукции на внешние рынки.

Альберт Каримов обратил внимание, что не все системообразующие предприятия смогли получить определенные меры поддержки. К примеру, критерий «снижение показателей объемов на уровне 30% в течение трех месяцев» требует большого объема отчетности — компаниям также помогают подготовить документацию. Руководитель ведомства сообщил, что сейчас в отрасли ожидают нормативную базу по принятому закону о защите капиталовложений, что гарантирует компаниям инвестиции на будущее.

В заключение совещания руководители предприятий поделились тем, что они сами предпринимают, чтобы преодолеть кризис. Фото tatarstan.ru

В заключение совещания руководители предприятий поделились тем, что они сами предпринимают, чтобы преодолеть кризис. Директор ООО «ТаграС-РемСервис» Айрат Закиров рассказал, что в период самоизоляции многие заказчики отказались от услуг компании, около 2 тыс. человек, более половины штата, остались без работы. Тогда предприятие стало искать пути загрузки, вместе с «Татнефтью» выход нашли — стали заниматься капремонтом скважин, нашли заказы за пределами республики, готовили специалистов к смежным профессиям. А кроме того, на предприятии составляют четкий алгоритм, как в кризис работать с людьми, с зарплатой, товарными ценностями, что делать со сторонними подрядчиками, транспортом, постоянными затратами.

Генеральный директор АО «ПО ЕлАЗ» Камиль Галимов сообщил, что в трудный период компания нашла новые рынки сбыта в ближнем зарубежье, стала работать над расширением ассортимента техники, в том числе и дорожной.

Екатерина Аблаева