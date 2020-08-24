Итоги дня: бондовая зона и хаб Wildberries в Татарстане, масочный режим до марта 2021 года
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 августа.
- Сегодня генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-исследовательских и инновационных проектов. Также президент Татарстана Рустам Минниханов и Акимов подписали соглашение о реализации на территории республики пилотного проекта бондовой зоны. Для транспортной логистики «Почте России» переданы 15 КАМАЗов, автомобили мирового уровня класса К5.
- На территории промышленной площадки «Зеленодольск» сегодня открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries. На церемонии открытия логистического хаба побывала основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук. Все подробности открытия распределительного центра Wildberries — в материале «Реального времени».
- Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил новые проекты с общим объемом инвестиций 30,8 млрд рублей. Среди новых партнеров Иннополиса: филиал «Почты России», АО «Точка», «Платформа Третье мнение» и другие.
- В мэрии Казани сегодня рассказали, какая культурная программа ждет жителей и гостей столицы Татарстана 30 августа. День города и республики пройдет на нескольких площадках с учетом всех требований безопасности и завершится традиционным салютом.
- Замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что масочный режим в республике может продлиться до конца марта 2021 года — до окончания сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это делается для того, чтобы исключить заражение микст-инфекцией.
- В немецкой клинике «Шарите» установили, что оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен. Врачи уверены, политик был отравлен веществом из группы холинэстеразы.
- ФСБ сообщила о задержании в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). По данным ведомства, он занимался ее финансированием, вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию. Вахитовский суд Казани 20 августа арестовал задержанного татарстанца.
- В Казани предложили переименовать улицу 2-ю Газовую в Приволжском районе в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего в авиакатастрофе над Камой в феврале этого года. С такой инициативой выступил коллектив школы №82, в которой учился депутат.
- На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») заложат еще один противодиверсионный катер проекта 21980. Ожидается, что его сдадут в 2022 году.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого они обсудили ситуацию в республике и участие белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.
- Вернувшиеся в августе с отдыха в Турции туристы рассказали, что полиция начала звонить и приходить к ним домой. Такой интерес к прибывшим из-за рубежа россиянам со стороны правоохранительных органов объясняется требованием Роспотребнадзора. С недавних пор путешественникам необходимо заполнить специальную форму на сайте госуслуг, а затем в течение трех дней пройти тест на коронавирус и предоставить результаты.
- Во втором квартале этого года общий объем выплаченных дивидендов во всем мире составил $382 млрд. Это стало самым минимальным показателем с 2012 года. Британская инвесткомпания Janus Henderson подсчитала, что объем выплаченных дивидендов, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, сократился на $108 млрд, или на 22%. Это стало самым значительным снижением с 2009 года, с момента ведения подсчетов.
- Синоптики Татарстана дали подробный прогноз погоды на неделю. Так, в будние дни воздух прогреется до +29 градусов, однако с субботы, 29 августа, на территории республики заметно похолодает.
- Президент Владимир Путин заявил, что на данный момент одной из главных проблем в России является безработица.
- В Казани 20 августа поймали оперуполномоченного отдела по противодействию наркоугрозе в сети интернет и легализации наркодоходов УНК МВД Татарстана после получения взятки в размере 350 тысяч рублей от родственника наркозависимого жителя города. По версии следствия, это была лишь часть взятки общей суммой 750 тысяч рублей, которую оперативник предлагал передать за отсутствие оперативных и следственных мероприятий в отношении мужчины.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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