Лукашенко и Путин обсудили участие белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

Фото: wikimedia.org пресс-служба президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили ситуацию в республике и участие белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.

Главы государств поговорили о складывающейся внешнеполитической ситуации, пишет «Белта».

Также они договорились о том, что граждане Белоруссии добровольно примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Республика станет первой страной, куда поставят препарат.

Ранее Лукашенко в беседе с журналистами поблагодарил Путина.