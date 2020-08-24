Лукашенко и Путин обсудили участие белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили ситуацию в республике и участие белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.
Главы государств поговорили о складывающейся внешнеполитической ситуации, пишет «Белта».
Также они договорились о том, что граждане Белоруссии добровольно примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Республика станет первой страной, куда поставят препарат.
Ранее Лукашенко в беседе с журналистами поблагодарил Путина.ОбществоВласть
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