В Казани предложили переименовать улицу в честь погибшего Айрата Хайруллина

В Казани предложили переименовать улицу 2-ю Газовую в Приволжском районе в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего в авиакатастрофе над Камой в феврале этого года. С такой инициативой выступил коллектив школы № 82, в которой учился депутат.

Как сообщает «Вечерняя Казань», коллектив школы обратился к Ильсуру Метшину. В обращении авторы указывают, что переименование улицы будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и активизации гражданственности подрастающего поколения.

В ближайшее время решение примет комиссия по топонимике.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.

