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Общество

В Казани предложили переименовать улицу в честь погибшего Айрата Хайруллина

09:44, 24.08.2020 1
В Казани предложили переименовать улицу в честь погибшего Айрата Хайруллина
Фото: realnoevremya.ru

В Казани предложили переименовать улицу 2-ю Газовую в Приволжском районе в честь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего в авиакатастрофе над Камой в феврале этого года. С такой инициативой выступил коллектив школы № 82, в которой учился депутат.

Как сообщает «Вечерняя Казань», коллектив школы обратился к Ильсуру Метшину. В обращении авторы указывают, что переименование улицы будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и активизации гражданственности подрастающего поколения.

В ближайшее время решение примет комиссия по топонимике.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:47
    Улица миллиардера!!! Звучит!!!
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