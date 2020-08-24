Вернувшиеся из Турции туристы рассказали, что к ним приходит полиция

Вернувшиеся в августе с отдыха в Турции туристы рассказали, что полиция начала звонить и приходить к ним домой, сообщает TourDom.ru.



По словам женщины из Твери, после прохождения погранконтроля в Шереметьево люди в синих халатах собрали анкеты, сверив паспортные данные: «Тесты мы сдали утром у себя в городе по 1500 рублей с человека, получили отрицательные результаты. Час назад был звонок от участкового, который поинтересовался, откуда мы прилетели, сдали ли тесты, и предупредил, что еще свяжется со мной и будет интересоваться здоровьем». Затем домой пришла полиция и собирала ту же самую информацию, не зная о звонке участкового.

Аналогичная история случилась с еще одной женщиной, которая была в Турции с 10 по 14 августа: «Ко мне вчера пришли и спросили, дома ли я после Турции. Мама сказала, что нет, и они ушли».

Такая активность полицейских объясняется требованиями Роспотребнадзора. Ведомство строго регламентирует порядок возвращения туристов на родину после поездки за рубеж. путешественникам необходимо заполнить специальную форму на сайте госуслуг, а затем в течение трех дней пройти тест на коронавирус и предоставить результаты.

В случае неисполнения данных требований граждан будут привлекать к ответственности за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и штрафовать на 15—40 тысяч рублей.

Напомним, с момента возобновления авиасообщения в столицу Татарстана прибыли уже пять рейсов из Турции. Всего прилетели 710 пассажиров, из них 542 жителя республики.