Путин назвал одну из главных проблем России

Президент Владимир Путин заявил, что на данный момент одной из главных проблем в России является безработица.

«Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — сказал российский лидер в ходе рабочей онлайн-встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым (слова Путина приводит пресс-служба Кремля).

Напомним, что численность безработных на сегодня в Татарстане составляет порядка 79 тыс. человек.