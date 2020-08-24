Путин назвал одну из главных проблем России
Президент Владимир Путин заявил, что на данный момент одной из главных проблем в России является безработица.
«Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — сказал российский лидер в ходе рабочей онлайн-встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым (слова Путина приводит пресс-служба Кремля).
Напомним, что численность безработных на сегодня в Татарстане составляет порядка 79 тыс. человек.Общество
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