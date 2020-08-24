В Германии врачи подтвердили отравление Навального

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В немецкой клинике «Шарите» установили, что оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен. Врачи уверены, политик был отравлен веществом из группы холинэстеразы.

Конкретный токсин пока не установлен, передает «РИА Новости».

В то же время основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль рассказал немецкому таблоиду Bild, что российский оппозиционер выживет.

«Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет заниматься политикой», — заявил Бизиль.

Напомним, в четверг, 20 августа, политик Алексей Навальный при перелете из Томска в Москву резко почувствовал себя плохо. Его состояние настолько ухудшилось, что рейс совершил вынужденную посадку в Омске, где оппозиционера поместили в БСМП №1. Сторонники Навального с самого начала стали говорить об отравлении политика. Однако врачи омской больницы стали отрицать эту версию, заявив о падении уровня сахара в крови общественного деятеля.