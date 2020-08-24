Зеленодольский завод построит еще один противодиверсионный катер для ВМФ

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») заложат еще один противодиверсионный катер проекта 21980. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

По данным ТАСС, катер планируют сдать в 2022 году.

Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ России при решении задач охраны и защиты государственной границы России. 10 таких катеров несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.



Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-морского флота России еще три катера спецназначения проекта 21980 «Грачонок».

