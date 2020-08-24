В Роспотребнадзоре Татарстана допустили, что масочный режим может продлиться до конца марта 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что масочный режим в республике может продлиться до конца марта 2021 года — до окончания сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.



«Сейчас начнется период ОРВИ и гриппа, поэтому сезон будет сложным. Если раньше мы имели дело только с коронавирусной инфекцией, сейчас будет микст-инфекция», — заметила она.

Масочно-перчаточный режим в республике сохраняется для персонала объектов питания, торговых объектов и в точках, где персонал контактирует с посетителями.

Ранее в Татарстане отменили обязательное ношение перчаток.