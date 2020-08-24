«Почта России» откроет центр технологических компетенций на базе Иннополиса

Сегодня генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-исследовательских и инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Мы надеемся, что партнерство с Университетом Иннополис, наша совместная научно-исследовательская и инновационная деятельность позволит «Почте России» разработать и внедрить новейшие технологические решения, а также ускорит подготовку ИТ-персонала», — отметил Акимов.



Планируется разработка совместных учебно-образовательных программ. Это позволит студентам Иннополиса проходить стажировки в подразделениях «Почты России», а выпускникам — трудоустраиваться в компанию.

«Нам есть, что предложить «Почте России» для общего вклада в развитие цифровой экономики страны. У нас открыт лидирующий исследовательский центр в области распределенного реестра, разработаны собственные решения в области наземных и летательных беспилотников, есть немало интересных результатов в лаборатории искусственного интеллекта, готовых к масштабированию», — отметил Тормасов.

Напомним, что сегодня в Иннополисе президент Татарстана Рустам Минниханов и Акимов подписали соглашение о реализации на территории республики пилотного проекта бондовой зоны.