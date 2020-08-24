Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» одобрил новые проекты на 30 млрд рублей

Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил новые проекты с общим объемом инвестиций 30,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Иннополиса.

Резидентами стали 10 компаний. В общей сложности они создадут 550 рабочих мест.

Так, например, АО «Атомдата-Иннополис» (концерн «Росэнергоатом») займется

строительством центра обработки и хранения данных. Компания «Спецшеринг» — разработает онлайн-платформу по аренде спецтехники, АО «Татплазма» построит завод по переработке плазмы крови мощностью до 500 тонн.

Компания «Энергософт» займется разработкой программного обеспечения для предприятий энергетической отрасли, а ООО «Поуму» — цифровизацией муниципальных услуг.

ООО «Мемориал» реализует комплексную информационную систему по работе с кладбищами, а ООО «Бипиум» разработает ИТ-платформу для создания индивидуальных корпоративных информсистем.

Среди новых партнеров Иннополиса: ООО «Почтовые технологии» (филиал «Почты России»), цель которой автоматизация деятельности по сортировке отправлений; АО «Точка», планирующая создать комплексный сервис по стартап-проектам.

Также партнером стала компания «Платформа Третье мнение», занимающаяся разработкой сервисов для анализа медицинских изображений на наличие признаков онкологических заболеваний на маммограммах и компьютерной томографии.

«Проекты, представленные резидентами и партнерами, станут частью нового этапа развития особой экономической зоны «Иннополис». Наблюдательный совет утвердил создание крупных инфраструктурных объектов», — заявил гендиректор Иннополиса Ренат Халимов.

Ранее стало известно, что «Почта России» откроет центр технологических компетенций на базе Университета Иннополис.

