Новый логоцентр Wildberries «подарил» Зеленодольску 1,2 тысячи рабочих мест

Фото: Максим Платонов

Бакальчук запустила в Татарстане первую очередь распределительного центра на 50 тысяч «квадратов»

На территории промышленной площадки «Зеленодольск» сегодня открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries. Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров уже дал республике порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест. А после завершения строительства второй очереди, рассчитанной еще на 50 тысяч «квадратов», число сотрудников должно увеличиться до 4 тысяч. Церемонию запуска нового логистического хаба лично посетила основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук.

— Каждый раз, когда я приезжаю в Татарстан, я не перестаю удивляться, насколько удивительное это место, люди, и не перестаю благодарить Рустама Нургалиевича и правительство Республики Татарстан за то, что с вами очень удобно и комфортно работать — и как инвесторам, и уже как части такой замечательной республики, — подчеркнула предприниматель во время открытия.



Церемонию запуска нового логистического хаба лично посетила основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук

По данным компании, число татарстанских производителей, реализующих свою продукцию через маркетплейс Wildberries, на сегодняшний день превысило 500,а общий объем товаров местных компаний, проданных через ресурсы интернет-ретейлера, приблизился к 1 млрд рублей.

— Я хотел бы поблагодарить компанию Wildberries за доверие, оказанное нашей республике. В ноябре мы начинали работы по забивке свай на этой площадке. Сегодня это уже первый пусковой комплекс — 50 тысяч квадратных метров, и, самое главное, это новые рабочие места, большие инвестиции, это площадка для того, чтобы малый и средний бизнес мог продвигать свою продукцию. Мы искренне благодарим наших инвесторов, — обратился к Бакальчук Рустам Минниханов.

«Мы искренне благодарим наших инвесторов», — обратился к Бакальчук Рустам Минниханов

Гостями торжественной церемонии стали также гендиректор «Почты России» Максим Акимов и глава Российского экспортного центра Вероника Никишина, пару часами ранее принимавшие участие во встрече президента Татарстана с представителями индустрии электронной торговли. По видео-конференц-связи к открытию присоединилась зампред Государственной корпорации ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

— Я очень рада запуску этого проекта — несколько тысяч новых рабочих мест появится в моногороде Зеленодольске. Я считаю, что наши моногорода достойны всего самого лучшего, мы с Татьяной Владимировной когда разговаривали, приняли решение, что первыми пойдем в моногорода, и мы с этого не сворачиваем, — отметила она. — Где-то будем помогать инфраструктурой, где-то льготными займами, длинными дешевыми деньгами, на это возможности фонда есть.

Общая сумма инвестиций Wildberries в распределительный центр за несколько лет превысит 5 млрд рублей

Впервые о планах захода Wildberries в республику стало известно в августе 2019 года, когда Рустам Минниханов и Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве. Через месяц, в сентябре 2019-го, компания зарегистрировала в Татарстане свою «дочку», ООО «ВБ ВОСТОК». Фирма получила статус резидента ТОСЭР «Зеленодольск» и приступила к строительству уже в начале ноября. Общая сумма инвестиций Wildberries в распределительный центр за несколько лет превысит 5 млрд рублей.

В Татарстане может открыться технопарк для самозанятых от Wildberries за 2,5 млрд рублей

Идею об открытии в республике технопарка Wildberries для мелких предпринимателей и самозанятых, озвученную в ходе переговоров Бакальчук и Рустама Минниханова в мае этого года, компания не сворачивает, сейчас идет проработка нормативной базы и разработка проекта, рассказала журналистам предприниматель после завершения официальной церемонии. По планам, озвученным ранее, предполагалось построить технопарк до конца 2021 года, куратором проекта был назначен бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

Технопарки, по замыслу главы Wildberries, должны появиться во многих регионах страны

На данный момент, по словам Бакальчук, типовой проект здания технопарка рассчитан на пять этажей, по 10 тысяч квадратных метров каждый. Инвестиции со стороны Wildberries под строительство подобного центра могут составить порядка 2,5 млрд рублей. Технопарки, по замыслу главы Wildberries, должны появиться во многих регионах страны. Что касается Татарстана, Татьяна Бакальчук подчеркнула, что по изначальному плану проект планировалось реализовать в ТОСЭР «Зеленодольск», однако уже в ноябре заканчивается срок подачи на резидентство, и гарантий того, что компания успеет реализовать задуманное, пока нет.

— Но мы эту идею не оставляем, — отметила предприниматель. — Когда было совещание по легкой промышленности с президентом Российской Федерации, мы озвучивал эту идею — нужно создавать технопарки по стране, где производители, в первую очередь индивидуальные предприниматели и самозанятые, обыкновенные девушки, смогут свою идею реализовать, не вкладывая при этом ничего в закупки производственных мощностей. Сейчас разрабатывается нормативная база, в Татарстане мы тоже планируем построить такой технопарк. Рустам Нургалиевич сразу поддержал эту идею, еще до того, как мы ее презентовали на высшем уровне.



1 / 51 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ольга Голыжбина, фото Максима Платонова