Дивиденды по всему миру рекордно сократились

Во втором квартале этого года общий объем выплаченных дивидендов во всем мире составил $382 млрд. Это стало самым минимальным показателем с 2012 года.

Согласно подсчетам британской инвесткомпании Janus Henderson, объем выплаченных дивидендов, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, сократился на $108 млрд, или на 22%. Это стало самым значительным снижением с 2009 года, с момента ведения подсчетов.

Как отмечает Financial Times, резкое сокращение дивидендов или вовсе отказ от их выплаты объясняется попыткой компаний сохранить средства на фоне общего замедления продаж и прибылей из-за пандемии коронавируса.

Общий объем дивидендов во втором квартале сократился во всех регионах мира, за исключением Северной Америки. Самыми пострадавшими регионами признаны «Великобритания и Европа».

Ранее председатель правления Сбербанка России Герман Греф сообщил, что кредитная организация решила поддержать июльское решение о выплате 50% дивидендов.

