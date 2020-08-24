Суд в Казани арестовал предполагаемого спонсора и вербовщика ИГ

Задержанный ФСБ татарстанец 20 августа был арестован Вахитовским райсудом Казани. По данным источников «Реального времени», это Шарипов Булат Маратович, 1985 гр.



Сегодня ФСБ сообщило о задержании в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). По данным ведомства, он занимался ее финансированием, вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.

Также были вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ и маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию.