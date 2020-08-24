В Казани на взятке 350 тысяч поймали сотрудника МВД по борьбе с наркотиками в интернете

Фото: "Реальное время"

В СИЗО до 20 октября водворен подозреваемый в получении взятки оперуполномоченный отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет и легализации наркодоходов УНК МВД Татарстана Айрат Салимзянов. Такое решение принял Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома, передает журналист «Реального времени».



Салимзянова задержали 20 августа после получения 350 тысяч рублей от родственника наркозависимого казанца. По версии силовиков, это была лишь часть взятки общей суммой 750 тысяч рублей, которую оперативник предлагал передать за отсутствие оперативных и следственных мероприятий в отношении наркозависимого родственника, которые повлекли его привлечение к уголовной ответственности.

В Следкоме полагают, что подозреваемый капитан полиции действовал в сговоре с пока неустановленными коллегами-полицейскими.

Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента. Уголовное дело возбуждено во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Вину в коррупции подозреваемый не признает, сообщают источники «Реального времени».

В Советском райсуде Казани информацию об аресте сотрудника МВД подтвердили, уточнив, что ходатайство о мере пресечения было рассмотрено в субботу 22 августа.

В МВД Татарстана отметили, что Салимзянов еще в конце июля написал рапорт об увольнении и к моменту задержания уже не был сотрудником внутренних органов. Тем не менее ведомство проводит свою служебную проверку по ситуации с Салимзяновым.

Днем ранее Верховный суд РТ отправил в СИЗО обвиняемого во взятках начальника колонии №5.