В Татарстане сотрудники ФСБ задержали спонсора и вербовщика ИГ
Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Он занимался ее финансированием, вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.
ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.
«Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Были возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Участие в деятельности террористической организации».
Напомним, 11 августа башкортостанское Управление ФСБ сообщило о предотвращении теракта. Силовики утверждают, что житель Нефтекамска собирался поджечь здание местной администрации для «инспирирования протестной активности».Происшествия Татарстан
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