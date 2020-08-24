В Татарстане сотрудники ФСБ задержали спонсора и вербовщика ИГ

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Он занимался ее финансированием, вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.



ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.

«Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Участие в деятельности террористической организации».

Напомним, 11 августа башкортостанское Управление ФСБ сообщило о предотвращении теракта. Силовики утверждают, что житель Нефтекамска собирался поджечь здание местной администрации для «инспирирования протестной активности».