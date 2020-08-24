Фарид Абдулганиев назначен ответственным за создание в Татарстане бондовой зоны «Почты России»

Сегодня в Иннополисе президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о реализации на территории республики пилотного проекта бондовой зоны. Ответственным за создание зон назначен бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

«Создание бондовой зоны в Татарстане нацелено на наращивание конкурентных преимуществ наших предпринимателей, которые, как мы полагаем, следующим шагом получат возможность легко, быстро и выгодно продавать свою продукцию как во всех регионах России, так и за рубежом. А это значит рост благосостояния и занятости населения республики», — заявил Абдулганиев.

Он также добавил, что соглашение с «Почтой России» станет важным шагом для развития электронной торговли в Татарстане.

Напомним, что идея создания в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли путем создания на территории республики отдельной свободной экономической зоны принадлежит Рустаму Минниханову.

