В Татарстане на этой неделе ожидается жаркая погода, но в выходные вновь похолодает

Синоптики Татарстана дали подробный прогноз погоды на неделю.

Так, завтра, 25 августа, днем местами в республике пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +26 градусов.

В среду, 26 августа, республика будет находиться на западной периферии антициклона. Ночью и в первой половине дня существенных осадков не ожидается, но во второй половине дня к Татарстану приблизится атмосферный фронт — в западных и северных районах местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра 15—18 м/с. Днем ожидается жара до +28 градусов.

В четверг и пятницу в республике сохранится теплая погода, температура воздуха днем поднимется до +29 градусов.



С субботы, 29 августа, погодные условия в Татарстане существенно изменятся. Ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами и похолодание.

Ранее климатолог предупредил россиян о постоянных погодных аномалиях.