Итоги дня: вакцина от коронавируса, логотип для Казани от Лебедева, продолжение протестов в Белоруссии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 августа.
- Президент России Владимир Путин объявил сегодня, что у нас в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Он добавил, что эту вакцину уже опробовала на себе одна из его дочерей. Глава государства поручил как можно скорее перейти к массовому производству препарата. Позже стало известно, что Россия получила от 20 стран заказы на 1 млрд доз.
- Студия Артемия Лебедева неожиданно представила свое видение логотипа Казани. Над лого около полутора месяцев работали сам Лебедев и дизайнер Иван Тихомиров. Власти татарстанской столицы заверили, что не заказывали у самого известного российского игрока рынка дизайна никакой айдентики города.
- По итогам прошедших суток в Белоруссии задержали более двух тысяч человек. Пропавшая накануне с радаров Светлана Тихановская обнаружилась в Литве. Она объяснила, что была вынуждена сбежать ради детей, и призвала протестующих «беречь себя».
- На волне пандемии коронавируса в рейтинге медиаэффективности татарстанских чиновников определился новый лидер. Им стал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Мэр Казани Ильсур Метшин уступил ему первое место, опустившись только на один пункт. Замыкает тройку глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.
- Сегодня башкортостанское Управление ФСБ отчиталось о предотвращении теракта. Силовики утверждают, что житель Нефтекамска собирался поджечь здание местной администрации для «инспирирования протестной активности».
- Одновременно с этим глава Башкирии Радий Хабиров объявил о спорном кадровом решении. Он назначил Азата Бадранова на пост вице-премьера региона, отвечающего за межнациональные и межконфессиональные отношения.
- Михаил Ефремов попал в больницу прямо из здания суда, где рассматривалось смертельное ДТП с его участием. Заседание было отложено на среду, 12 августа.
- Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию развития района «Седьмое небо», он обратил внимание застройщика на необходимость предусмотреть инфраструктуру и социальные объекты.
- Кроме того, глава республики сегодня поздравил членов спортклуба «Синтез» с победой в чемпионате России по водному поло
- В Роспотребнадзоре считают, что у татарстанцев уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. При этом в ведомстве предлагают поддержать акцию «Всемирная неделя ношения масок», которую по всему миру проводят с 7 по 14 августа.
- По итогам 2019 года Татарстан стал одним из самых упоминаемых в зарубежных СМИ регионов России. Республика оказалась на шестом месте.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан
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