Как коронавирус повлиял на медиаэффективность чиновников Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Главное — положительный инфоповод

«ПромРейтинг» опубликовал второе в 2020 году исследование медиаэффективности и качества работы в публичном пространстве руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана. В итоговый медиарейтинг вошел 101 руководитель-госслужащий республики.



Топ-5 медиаэффективных руководителей Татарстана

По итогам второго квартала 2020 года первое место в общем рейтинге медиаэффективности занимает министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Отмечено, что Минздрав Татарстана стал единственным министерством в этом рейтинге, так часто влиявшим на информационную повестку на федеральном уровне. В частности, это произошло из-за ситуации с коронавирусом в республике. В исследовании также отмечается оперативная реакция Минздрава республики на негативные инфоповоды и регулярные онлайны с участием Садыкова.

Фото Максима Платонова

В связи с усилением позиций Минздрава мэр Казани Ильсур Метшин опустился вниз на одну строчку. Второе место обусловлено по большей части инфоповодами в СМИ Татарстана, нежели активностью в социальных сетях и мессенджерах. Самыми позитивными поводами для обсуждения стали бесплатные парковки и бесплатный проезд в транспорте для врачей.

Сохранение министром образования и науки Татарстана Рафисом Бургановым своих позиций связано с ростом инфоповодов на актуальные образовательные темы. В частности, одной из самых обсуждаемых в социальных сетях и СМИ республики тем стали сроки начала нового учебного года, «дистанционное ЕГЭ», а также возможность перехода школ на пятидневку. Авторы рейтинга отметили активную работу министерства в комментариях в социальных сетях.

Улучшение позиций руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной авторы рейтинга связали с активностью ведомства в связи с ситуацией с коронавирусом. Однако отмечается, что комментарии к постам ведомства в социальных сетях носят преимущественно негативный характер, что остается, как правило, без реакции со стороны управления. Самым крупными инфоповодами стали коронавирусные меры и подготовка к голосованию по поправкам к Конституции.

Фото Максима Платонова

Замыкает топ-5 министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, эффективность которого связывают с усилением работы в социальных сетях. В частности, упоминаемости министру добавила инстаграм-маска для проверки знания молодежного сленга.

Взлеты и падения

Сразу на 44 позиции вверх в рейтинге поднялся глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Столь резкий рост ему обеспечили активный канал района в «Телеграме» и отсутствие негативных инфоповодов.

Также резко возросли позиции главы республиканского Госкомитета по тарифам Александра Груничева — плюс 35 позиций. Авторы рейтинга отмечают, что за квартал Груничев ни разу не упоминался СМИ, соцсетях или мессенджерах в негативном ключе — а этим может похвастаться далеко не каждый чиновник.

Резко ухудшились показатели эффективности главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева. В рейтинге он упал сразу на 48 позиций. Как отмечается, связано это с негативной оценкой происходящих в районе событий и «официально-стандартной реакцией» со стороны руководства района.



Топ-5 медианеэффективных руководителей Татарстана

В топ-5 самых неэффективных руководителей Татарстана вошли глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, начальник Госжилинспекции республики Сергей Крайнов, а также главы Арского, Тюлячинского и Тукаевского районов. Во всех случаях такой результат объясняется обилием негативных инфоповодов, а также отсутствием реакции властей на комментарии общественности. Среди положительных моментов отмечены прямые эфиры главы Арского района Ильшата Нуриева.

Фото Максима Платонова

Напомним, что в аналогичном рейтинге медиаэффективности республиканских руководителей, глав городов и районов Татарстана за I квартал 2020 года лидирующие позиции занимал мэр Казани Ильсур Метшин. Также в пятерку входили министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, министр образования Рафис Бурганов, министр здравоохранения Марат Садыков, а также прокурор республики Илдус Нафиков.



Татьяна Демина