Роспотребнадзор Татарстана предложил выставлять в соцсети фотографии в масках

Фото: Реальное время

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина предложила поддержать акцию «Всемирная неделя ношения масок».



Социальная акция запущена в соцсетях. Чтобы поддержать акцию достаточно выложить фотографию в маске в соцсетях с хэштегом #всемирнаянеделямасок.

«Она продлится до 14 августа и объединяет людей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Заражение коронавирусной инфекцией проходит преимущественно через капли, через аэрозоль, которая выделяется во время разговора, во время кашля. Маска задерживает распространение вируса», — сказала Авдонина.

Также Авдонина напомнила о необходимости носить маски там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и о правилах ношения масок.



Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не планирует ужесточать масочно-перчаточный режим в Татарстане.

