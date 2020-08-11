Роспотребнадзор Татарстана предложил выставлять в соцсети фотографии в масках
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина предложила поддержать акцию «Всемирная неделя ношения масок».
Социальная акция запущена в соцсетях. Чтобы поддержать акцию достаточно выложить фотографию в маске в соцсетях с хэштегом #всемирнаянеделямасок.
«Она продлится до 14 августа и объединяет людей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Заражение коронавирусной инфекцией проходит преимущественно через капли, через аэрозоль, которая выделяется во время разговора, во время кашля. Маска задерживает распространение вируса», — сказала Авдонина.
Также Авдонина напомнила о необходимости носить маски там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию и о правилах ношения масок.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не планирует ужесточать масочно-перчаточный режим в Татарстане.
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