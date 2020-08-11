ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Башкирии ФСБ задержала жителя Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта — поджога местной администрации.

По данным спецслужбы, мужчина хотел поджечь здание местной администрации с помощью самодельного зажигательного устройства.

Цель теракта — «инспирирование протестной активности», озвучили в ведомстве.

Эту акцию мужчина планировал для «дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя». Параллельно он открыто вел агитацию в Сети.

Мужчину задержали на этапе подготовки к преступлению, против него возбудили уголовные дела по статьям «Теракт» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Задержанный дал показания, у него дома изъяли гаджеты, которые содержат информацию о подготовке к террористическому акту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей, передает «РИА Новости».

В конце июля ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии.