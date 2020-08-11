В Роспотребнадзоре считает, что у татарстанцев сформировался иммунитет к коронавирусу

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В Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали озвученные вчера результаты пилотного проекта по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

С 26 по 30 июня был организован забор крови у лиц методом случайной выборки на территории всех районов Татарстана. Семь возрастных групп, в каждой насчитывалось порядка 384 человека, общее количество исследований составило 2947 человек.

«Итоги исследования — антитела, которые говорят о том, что инфекция была, были обнаружены у 921 человека — это 31,3%. Мы в числе субъектов, где этот показатель довольно высокий, это говорит о том, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции в той или иной степени сформирован», — сказала заместитель управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

При этом спикер добавила, что показатель 30% считается только выборки, поэтому переносить это на всю популяцию Татарстана [и говорить, что по всему Татарстану заболели более миллиона человек, 30% от населения республики], не совсем правильно.

Исследования будут продолжены. Теперь будут изучать, как долго продержится иммунитет у человека.

Напомним, что в Татарстане выявлен самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу. Высокий процент также зафиксирован в Санкт-Петербурге, а также в Тюменской и Тульской областях.

