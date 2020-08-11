Михаил Ефремов госпитализирован из здания суда

Врачи скорой помощи госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда в Москве, сообщает ТАСС.



«Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его», — сказала одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь.

Судебные приставы решили закрыть вход в суд и оттеснить от прохода толпу для того, чтобы госпитализировать актера.

По данным Life Shot, судебное заседание по делу актера отложено на 12 августа.

Напомним, актер Михаил Ефремов на суде заявил, что не признает себя виновным в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.



Ранее следователи передали в суд дело в отношении Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.

