В Белоруссии за сутки задержано более двух тысяч человек

В понедельник во время протестов в Белоруссии задержали более двух тысяч человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД республики.



По данным ведомства, в ночь с 10 на 11 августа отмечены манифестации в ряде городов, наиболее массовые — в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Также в министерстве сообщили, что были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. Сообщается о 21 пострадавшем сотруднике органов внутренних дел и об одном пострадавшем военнослужащем внутренних войск. Из них пять сотрудников госпитализированы.

Напомним, ранее МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем во время протестов в Минске.

