Минниханов поздравил СК «Синтез» с победой в чемпионате России по водному поло

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил членов спортивного клуба «Синтез» с победой в чемпионате России по водному поло в сезоне-2019/20.



Церемония чествования спортсменов состоялась в зале торжеств в казанском Кремле.

«Вы стали победителями чемпионата России. Особенные слова благодарности спонсорам — Группе компаний ТАИФ, они так же, как и вы, были всецело нацелены на победу. Все мы верили в вас и в вашу победу, и вы полностью оправдали наше доверие. Юным ватерполистам есть на кого равняться и с кого брать пример!

Мы помним, как мечтали завоевать эти первые позиции и сколько лет прошло — 16 лет. Желаю вам и дальше успехов и уверенных побед», — обратился Рустам Минниханов к собравшимся.

Он также подчеркнул, что в Татарстане созданы хорошие условия для развития данного вида спорта. Минниханов напомнил, о большом количестве функционирующих в республике бассейнов и соответствии спортивной инфраструктуры современным мировым и всероссийским стандартам.

Напомним, по итогам досрочно завершившегося чемпионата страны «Синтез» стал чемпионом России в сезоне-2019/20.

