Минниханову презентовали архитектурную концепцию строительства района «Седьмое небо» в Казани

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с архитектурной концепцией строительства жилого района «Седьмое небо» в Советском районе Казани.

Презентация прошла в Доме правительства РТ при участии премьер-министра РТ Алексея Песошина, мэра Казани Ильсура Метшина, главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной.

Так, на площади в 27,7 га планируется построить 44 здания различной этажности — как жилых, так и офисно-торговых помещений. В жилых домах расположатся 4,7 тыс. квартир комфорткласса. Предусмотрены и социальные объекты — школы и детсады. Ввод территории в эксплуатацию планируется поэтапный — в 2023—2027 годах. Территория обеспечена транспортной доступностью, рядом будет расположена станция метро.

О проектах развития территории рассказал генеральный директор ООО «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов, а руководитель проекта екатеринбургского архитектурного бюро «ОСА» Алексей Шалаев представил проект комплексной застройки.

Минниханов положительно оценил концепцию строительства жилого района «Седьмое небо». Он отметил, что необходимо подойти к застройке комплексно и предусмотреть все необходимое для проживания людей, в том числе социальные объекты, другую инфраструктуру, передает пресс-служба президента РТ.

