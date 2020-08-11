Татарстан вошел десятку регионов России по упоминаемости в иностранных СМИ

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Татарстан вошел в десятку регионов России по количеству упоминаний в западных СМИ за 2019 год. Республика заняла шестое место.

Согласно рейтингу аналитического агентства «Смыслография», Татарстан поднялся на одну строчку по сравнению с 2018 годом.

Лидером по упоминаниям в англоязычных СМИ второй год подряд стала Новосибирская область. Далее за ней идут Краснодарский край и Сахалинская область благодаря освещению производства и продажи СПГ, а также резонансу истории «китовой тюрьмы».

Татарстан занял шестую строчку благодаря спортивной повестке.

«Много материалов посвящено хоккею и футболу, а также предстоящему в 2022 году в Казани чемпионату мира по плаванию. В 2019 году в столицу Татарстана проходил чемпионат WorldSkills, который вызвал заметный интерес зарубежных СМИ. Достаточно активно освещается бизнес-тематика, но явного лидера по упоминаемости среди компаний нет», — отметили аналитики.

Ранее Татарстан вошел в десятку туристических направлений, популярных у пользователей соцсетей.

