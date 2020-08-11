«Всё хорошее на свете воплощает логотип»: студия Артемия Лебедева разработала лого для Казани

Черный логотип Казани

Сегодня студия известного дизайнера Артемия Лебедева опубликовала логотип города Казани. Он представляет собой стилизованную букву «К» и надпись «Казань», выполненные в черном цвете.

В студии опубликовали и несколько возможных вариантов использования логотипа — в качестве орнамента (также выполненного в черном цвете), баннера (тут добавляются фиолетовый, бирюзовый и темно-желтый), водяного знака и даже как элемента чехла для телефона — своеобразные зачатки брендбука.



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instagram.com/p/CDvy1fGnrMP

instagram.com/p/CDvy1fGnrMP

instagram.com/p/CDvy1fGnrMP

instagram.com/p/CDvy1fGnrMP

instagram.com/p/CDvy1fGnrMP

instagram.com/p/CDvy1fGnrMP

Логотип сопроводили следующими стихами:

По дороге едут сани,

по реке идут суда —

тот, кто не бывал в Казани,

тот не ездил никуда!

Парки, университеты,

пловом пахнущий казан —

хороша зимой и летом

наша добрая Казань!

Красоту родной мечети,

Волги-матушки изгиб —

всё хорошее на свете

воплощает логотип!

На сайте студии утверждается, что дизайн был разработан за 43 дня, арт-директором проекта выступал сам Артемий Лебедев, а дизайнером — Иван Тихомиров (не так давно он разработал логотип Костромы, дизайн «Неоконституции», а также сайт некой «казанской студии веб-моделей»).

В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что не являются заказчиками логотипа, разработанного студией Лебедева. «Подчеркнем, что у города уже есть официальный туристический бренд, который презентовали в мае 2019 года. В настоящее время ведется работа по продвижению и популяризации этой туристической айдентики», — добавили в мэрии.

В феврале 2020 года Лебедев назвал Казань «примером дичи» в архитектуре. Скриншот видео NRJ

Как Лебедев враждовал с татарским дизайном

Напомним, что Артемий Лебедев имеет довольно сложные взаимоотношения с Казанью и Татарстаном, точнее с местными дизайнерскими решениями. Все началось еще в 2014 году, когда Лебедев раскритиковал бренд «Наследие Татарстана», заявив, что «все в нем хорошо, кроме логотипа». Позже, в 20016 году, Лебедев прошелся по логотипу бренда Visit Tatarstan, раскритиковав его за щель в ставнях. Тогда дизайнеру ответил Госкомитет по туризму региона — правда, в примирительном тоне, поблагодарив его «за внимание к нашей республике и ее туристическому потенциалу». При этом тогда же Лебедев похвалил логотип «Казань Экспо» словами «Все супер» (хотя зрители не исключили, что это был тонкий сарказм).

В 2018 году Лебедев раскритиковал памятник танцору Рудольфу Нуриеву в Казани, назвав скульптуру «абсолютно омерзительным *****». А позже, в феврале 2019 года, досталось и станции «Дубравная», дизайн которой Лебедев назвал «лютейшим шлаком».

Совсем недавно, в феврале 2020 года, Лебедев назвал Казань «примером дичи» в архитектуре. При этом ранее он включил столицу Татарстана в десятку лучших городов России, по его собственному мнению (Казань заняла девятое место). К слову, Лебедев ранее даже предпринимал попытки поработать над дизайном Казани, точнее над айдентикой Казанского зоопарка, однако его студия проиграла конкурс.

Лебедев предпринимал попытки поработать над айдентикой Казанского зоопарка — однако его студия проиграла конкурс. Фото sobaka.ru

Добавим, что в июне студия Артемия Лебедева заявила, что создала «искусственный дизайнерский интеллект», и больше года выдавала его за реального человека — удаленно работающего сотрудника Николая Иронова (многие пользователи усомнились в правдивости этого заявления). Принимал ли «Николай Иронов» участие в разработке логотипа Казани, не сообщается.

Александр Артемьев