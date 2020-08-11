Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российская вакцина от COVID-19 получила запрос на 1 млрд доз из 20 стран

15:45, 11.08.2020
Российская вакцина от COVID-19 получила запрос на 1 млрд доз из 20 стран
Фото: citytraffic.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что запросы на российскую вакцину от коронавируса в общей сложности на 1 млрд доз направили 20 стран, сообщает RT.

По его словам, Россия уже готова обеспечить производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах совместно с иностранными партнерами. «Планируем нарастить производственные мощности еще больше», — сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось о регистрации в России вакцины от коронавируса и о том, что ее на себе испытала одна из дочерей президента России Владимира Путина.

ОбществоМедицина

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем