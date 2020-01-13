Итоги дня: отставка главного федерального инспектора по Татарстану, номинанты на «Оскар», 24 кв. метра жилья для детей-сирот в РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 января.

В новогодние каникулы парки и скверы Казани посетили 450 тысяч человек. Чаще всего люди выбирали развлекательную площадку главной городской елки у центра «Казан», которую сохранят до марта.

Набережные Челны заняли четвертое место в рейтинге моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни. Минстрой России дал муниципалитету 202 балла.

Счетная палата сообщила, что правительство до сих пор не определилось с финансовой моделью строительства платной трассы Москва — Казань. Также ГК «Автодор» еще не заказала разработку проектной документации.

Сегодня стало известно, что полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров освободил от должности главного федерального инспектора по Татарстану Рената Тимерзянова. Временно его обязанности будет исполнять Алексей Симонов.

Еще 15 лет к 20 годам (за двойное убийство и покушение на лидера «Мамшовских») может получить вор в законе из Татарстана Радик Шафигуллин, он же Чича и Татарин. Сегодня Следком сообщил о возбуждении на него дела за высшее положение в преступном мире и руководство преступной деятельностью на территории страны. «Реальное время» пообщалось с казанским адвокатом Чичи, который отзывается о нем с большим уважением и продолжает настаивать на несправедливости его приговора 2009 года.



Парламент Абхазии принял отставку президента страны Рауля Хаджимбы. Вместе с ним пост покинет Аслан Барциц. И.о. президента стал премьер-министр Валерий Бганба.

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о внесении изменений в порядок предоставления жилых помещений специализированного жилфонда Татарстана, согласно которым дети-сироты в Татарстане начнут получать жилье площадью не менее 24 кв. метров.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар». Лидерами по количеству номинаций — 12 — стали фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» и «Джокер» Тодда Филлипса. Вместе с тем фильм Кантемира Балагова «Дылда» не вошел в число номинантов в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану. Также Минниханов, Феофан и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев ознакомились с ходом работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в стране иностранных лекарств для лечения детей. Медведев утвердил постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. Эта мера принята в рамках механизма «регуляторной гильотины».