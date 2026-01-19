Претендента на пост председателя суда Челнов нашли в Тукаевском районе

Согласно повестке Квалифколлегии судей, соперников у Радика Зиннатова нет

На вакансию главного судьи в Набережных Челнах претендует председатель Тукаевского райсуда Татарстана Радик Зиннатов. По данным «Реального времени», 28 января оценку его кандидатуре должна дать Квалифколлегия судей республики.

Без председателя Набережночелнинский суд остался в августе, когда судья Марс Самитов добровольно ушел в отставку, не дожидаясь окончания шестилетнего срока полномочий.

Согласно опубликованной повестке ККС РТ, соперников у Зиннатова в конкурсе нет. Отметим, лишь в апреле 2025-го он вновь, по указу президента страны, занял пост главы Тукаевского суда, на котором работал ранее — в 2013—2019 годах.

Радику Зиннатову — 52 года. Родился в поселке Юбилейном Гремячинского района Пермской области, после окончания Казанского госуниверситета в 1997-м три года работал старшим следователем в Елабужской прокуратуре, в 2000-м занял пост зампрокурора Елабуги, а спустя три года был избран мировым судьей. Еще через два года, в 2005-м, его назначили федеральным судьей Елабужского горсуда, а через 8 лет — главой Тукаевского.

Ожидается, что 28 января ККС Татарстана также рассмотрит вопрос о рекомендации кандидатов еще на три председательские должности — в Агрызе, Балтасях и Лениногорске.