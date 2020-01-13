Ренат Тимерзянов официально покинул пост главного федерального инспектора по Татарстану

Сегодня стало известно, что полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров освободил от должности главного федерального инспектора по Татарстану Рената Тимерзянова.

Временно его обязанности будет исполнять Алексей Симонов.

«9 января 2020 года распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении пресс-службы полпреда президента РФ В ПФО.

Ренат Тимерзянов родился в 1955 году в селе Татарское Карамалы Сармановского района Татарской АССР. С 1978 по 1983 год он служил в ОВД Октябрьского райисполкома РТ. В 1990—1998 годах он занимал руководящие должности в аппарате МВД РТ. Криминальную полицию республики Тимерзянов возглавлял с 1998 по 2011 год. После этого два года он руководил ГУ МВД России по Алтайскому краю. С мая 2013 года занимал пост главного федерального инспектора по Татарстану.