Следком изучит звонки и СМС свекрови Ирины Шевыревой

Казанский суд удовлетворил соответствующее ходатайство

Фото: Артем Дергунов

Как стало известно «Реальному времени», в рамках расследования дела о покушении на Ирину Шевыреву в Казани Следком заинтересовался контактами ее свекрови. На минувшей неделе Советский райсуд удовлетворил ходатайство силовиков о запросе информации по ее соединениям и абонентским устройствам.

Напомним, потерпевшая и ее свекровь являются тезками, разница лишь в отчестве — супругу Ивана Шевырева зовут Ирина Владимировна, супругу Станислава Шевырева — Ирина Александровна. Именно звонки и сообщения последней намерены изучить сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану. Женщина является учредителям в трех компаниях: ООО «Карьер» специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса и мела, ООО «Николаевка» и ООО «ТЦ» — на управлении собственной и арендованной недвижимостью.

Дело расследуется с 14 октября 2025 года. После нападения на супругу Шевырева-младшего на парковке близ гимназии №94 под стражу был заключен ее свекор Станислав Шевырев, руководитель компании «Волга-Автодор», сознавшийся в нападениях экс-спасатель Рафис Султанов, начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и неофициальный сотрудник той же компании Бурихон Хамидов. Еще один представитель службы безопасности Булат Галлямов был определен под домашний арест и госзащиту, а Иван Шевырев — супруг потерпевшей — сохранил свободу в статусе подозреваемого.

Официальный мотив покушения силовики не озвучивали, тогда как пострадавшая уже не раз заявляла — с версией о причастности членов своей семьи не согласна.

Напомним, под стражу Шевырева-старшего заключили еще в октябре, а на прошлой неделе продлили эту меру пресечения в районном суде. Там же были приняты решения оставить в СИЗО сознавшегося в двух нападениях на Шевыреву — наезде с помощью электросамоката и нападении с ножом — Рафиса Султанова, и участника слежки за будущей жертвой Бурихона Хамидова. Еще суд сохранил домашний арест попавшему под госзащиту сотруднику службы безопасности компании «Волга-Автодор» Булату Галлямову. При этом начальника этой службы безопасности и экс-учредителя «Волга-Автодора» Андрея Черкасина этапировали в СИЗО Мензелинска и арест продлевали в Мензелинском суде.

