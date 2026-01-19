Иммуномодуляторы теряют популярность у россиян

За январь — ноябрь 2025 года объем продаж вырос лишь на 4,4%, тогда как количество упаковок упало на 6,1%

Фото: Маргарита Головатенко

Российский рынок иммуномодуляторов демонстрирует признаки снижения интереса со стороны населения. Согласно данным RNC Pharma за январь — ноябрь 2025 года, хотя общая стоимость препаратов выросла на +4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 17,9 миллиарда рублей, натуральное потребление значительно упало.

Количество проданных упаковок снизилось на целых 6,1%, составив лишь 22,8 миллиона штук. Эта тенденция характерна и для предыдущих лет: в 2024 году показатель упал на 3,4%, а в сравнении с показателями 2023 года зафиксировано снижение аж на 7%.

Среди популярных брендов также наблюдаются аналогичные тенденции.

Продажи «Циклоферона» сократились на символичные 0,1% в денежном эквиваленте, однако количество приобретенных упаковок упало на ощутимые 10,2%.

«БронхоМунал» потерял около 5,5% выручки и 7,2% по количеству упаковок.

Препарат «Цитовир» показал похожее поведение, продемонстрировав 2%-ное снижение доходов и резкое падение объема закупок на уровне 10,2%.

Ариана Ранцева