Счетная палата: проекта платной трассы до Казани нет, финансовая модель не определена

Правительство до сих пор не определилось с финансовой моделью строительства платной трассы Москва — Казань. Также ГК «Автодор» еще не заказала разработку проектной документации.

«Решения правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения либо о реализации строительства данной автомобильной дороги по иным договорам (соглашениям) не приняты. В результате финансовая модель реализации проекта ГК «Автодор» не утверждена», — говорится в отчете СП.

Это не позволяет оценить достаточность объема финансовых ресурсов, заложенных на реализацию федеральной программы строительства транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Также отмечается, что программа проработана не полностью, поскольку вопрос строительства или реконструкции трассы от Казани и до границы с Казахстаном не учитывается.

«Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования до границы с Казахстаном, необходимые для полноценного создания указанного скоростного международного маршрута, в ФП отсутствуют», — говорится в отчете.

Ранее Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань в рамках международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Ожидается, что дорога будет построена к 2027 году, на нее потратят 730 млрд рублей.

