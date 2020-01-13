В Татарстане дети-сироты будут получать жилье площадью не менее 24 кв. метров

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о внесении изменений в порядок предоставления жилых помещений специализированного жилфонда Татарстана, согласно которым дети-сироты в Татарстане начнут получать жилье площадью не менее 24 кв. метров.

«Пункт 6.4 дополнить словами, «но не менее 24 квадратных метров», — говорится в документе.

Изначально пункт 6.4. звучал как «жилые помещения предоставляются детям-сиротам в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма».

Ранее сообщалось, что в 2020 году планируется обеспечить жильем 721 семью на 1,1 млрд рублей. Из них 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.