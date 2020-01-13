Медведев объявил об отмене более 1 тысячи правительственных актов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. Эта мера принята в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Эти акты будут отменены с 1 января 2020 года, подчеркнул глава кабмина.

«Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января 2020 года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня», — передает ТАСС слова Медведева.

Премьер подчеркнул, что «регуляторная гильотина» снизит нагрузку на бизнес отменив «неактуальные, зачастую абсолютно абсурдные» правила.

При этом он призвал вице-премьеров не трогать акты о предоставлении льгот.

Годом ранее сообщалось, что правительство собирается завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля 2020 года.

